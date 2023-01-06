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مقتل جندي وإصابة آخر بإطلاق نار في ثكنة نمسوية

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مقتل جندي وإصابة آخر بإطلاق نار في ثكنة نمسوية
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قتل جندي نمسوي وأصيب آخر خلال تبادل لإطلاق النار صباح اليوم الجمعة في ثكنة قرب فيينا، بحسب ما أعلن الجيش النمسوي.

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وكتب الناطق باسم الجيش مايكل باور في تغريدة على "تويتر": "قتل حارس وأصيب جندي آخر في إطلاق نار قبيل الساعة السابعة من هذا الصباح (06:00 بتوقيت غرينتش) في ثكنة فينر نوشتادت" جنوب فيينا. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة.

وقال باور، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة النمسوية، إن الرجلين كانا قد تشاجرا قبل إطلاق النار، وإن الحارس أطلق النار في الهواء قبل أن يُقتل.

لكن بحسب وكالة الصحافة النمسوية، لم يتضح بعد ما إذا كانت إصابات الجندي مرتبطة بإطلاق النار.

وهذا النوع من الحوادث في صفوف الجيش في النمسا نادر. وفي عام 2019، قضى جندي نمسوي (31 عاما) كان مدرب كلاب، بعد هجوم كلبين عسكريين عليه في ثكنة فينر نوشتادت أيضا.

المصدر: أ ف ب

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