تركيا تتوقع تصعيدا لحدة التوتر في أوكرانيا في الأشهر المقبلة

قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن حدة توتر الوضع في أوكرانيا ستزداد في الأشهر المقبلة، مضيفا أن بلاده ستواصل جهودها الهادفة لاستئناف عملية المفاوضات.

إقرأ المزيد

وكتب قالن في صفحته على "تويتر": "يبدو أن النزاع في أوكرانيا سيتصاعد في الأشهر القادمة"، ما يعني "أزمة طويلة الأمد".

وأضاف: "ابتداء من وقف إطلاق النار إلى تبادل الأسرى، ومن توريد الحبوب إلى الأمن النووي، ستواصل تركيا جهودها لفتح طريق أمام المفاوضات".

واقترح أمس بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، إعلان هدنة بمناسبة عيد الميلاد على طول خط التماس في أوكرانيا ابتداء من منتصف اليوم الجمعة وحتى نهاية يوم غد السبت.

وكلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير دفاعه سيرغي شويغو بإعلان وقف إطلاق النار على طول خط التماس كله في أوكرانيا في هذه الفترة الزمنية.

من جهته أعرب الاتحاد الأوروبي عن عدم ثقته باقتراح موسكو، في حين رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والبابا فرانسيس به.

فيما رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اقتراح موسكو، ووصفه بأنه "غطاء" لتعزيز مواقع روسيا على خط المواجهة.

المصدر: نوفوستي