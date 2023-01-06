الخارجية الأمريكية تعتمد كتابة اسم تركيا بصيغته الجديدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن اعتمادها استخدام كتابة اسم تركيا بصيغة "Türkiye" في مراسلاتها عوضا عن "Turkey"، بناء على طلب سفارة أنقرة في واشنطن.

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وأوضح متحدث الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلاده بدأت صباح يوم الخميس اعتماد استخدام الصيغة الجديدة لاسم تركيا.

وأضاف: "أؤكد أن السفارة التركية طلبت استخدام اسم الدولة بهذه الطريقة في المراسلات. وتمت الموافقة على هذا التغيير، كما أن مجلس الأسماء الجغرافية الأمريكي قبل بالتغيير".

وأشار إلى أن الخارجية الأمريكية تجري عملية لاستخدام الأسماء على جميع منصاتها، موضحا أن مجلس الأسماء الجغرافية قد يسمح أيضا باستخدام الاسمين معا Türkiye وRepublic of Turkey لتسهيل الأمر على الرأي العام في الولايات المتحدة لفهم المعنى.

ومطلع يونيو الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، اعتمادها تسجيل اسم تركيا بصيغة "Türkiye" عوضا عن "Turkey" في اللغات الأجنبية بناء على طلب أنقرة.

وتقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل اسمها في اللغات الأخرى المعتمدة رسميا لدى المنظمة الدولية بصيغة "Türkiye" كما تكتب بالتركية.

وسبق أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن اسم "Türkiye" يعد أفضل ممثل ومعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي.

وأوصى الشركات باستخدام عبارة "Made in Türkiye" بدلا من "Made in Turkey" على سلعها المخصصة للتصدير.

المصدر: الأناضول