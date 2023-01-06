مسيرة حاشدة في بيونغ يانغ لدعم أهداف الحزب الحاكم

شهدت عاصمة كوريا الشمالية، بيونغ يانغ، مسيرة حاشدة شارك فيها حوالي 100 ألف شخص لدعم الأهداف الاقتصادية التي تم التوصل إليها خلال اجتماع رئيسي للحزب الحاكم الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن حوالي 100 ألف، بينهم عمال وطلاب، وأعضاء من حزب العمال الحاكم، شاركوا في الحدث، الذي أُقيم في "استاد 1 مايو" في بيونغ يانغ يوم الخميس، وتعهدوا بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع العام السادس للجنة المركزية الثامنة للحزب الذي عُقد من 26 إلى 31 ديسمبر الماضي.

وحدد الاجتماع الذي استمر 6 أيام، مهام السياسة الرئيسية للعام الجديد، مثل زيادة الإنتاج الاقتصادي وبناء المزيد من المساكن.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء، كيم ديوك-هون، والعضو المناوب في المكتب السياسي للحزب، كيم سو-جيل، حضروا المسيرة.

وأضافت أن كيم سو-جيل دعا في كلمة إلى بذل المزيد من الجهود نحو زيادة توليد الكهرباء وتحقيق هدف البلاد لبناء 50 ألف منزل في العاصمة بحلول عام 2025، كما حث على مساندة زعيم البلاد كيم جونغ-أون.

المصدر: يونهاب