عقد للبنتاغون حول تزويد رومانيا بصواريخ مضادة للسفن بقيمة 208 ملايين دولار
AFP
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها وقعت عقدا مع شركة Raytheon الأمريكية لإنتاج صواريخ أرضية مضادة للسفن لرومانيا بأكثر من 208 ملايين دولار.
وجاء في الوثيقة التي نشرت على موقع البنتاغون: "حصلت شركة Raytheon Missiles & Defense على عقد بقيمة ثابتة قدرها 208.736.138 دولارا أمريكيا لإنتاج صواريخ بحرية ضاربة لنظام الدفاع الساحلي الروماني".
وذكرت الوزارة، أن يتضمن هذا العقد خيارات، في حالة تنفيذها ، سترفع قيمته الإجمالية إلى 217 مليون دولار.
سيتم إنتاج الصواريخ في ألمانيا والنرويج والولايات المتحدة ودول أخرى. يجب أن يكتمل العمل بحلول سبتمبر 2028.
المصدر: تاس