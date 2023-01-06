عقد للبنتاغون حول تزويد رومانيا بصواريخ مضادة للسفن بقيمة 208 ملايين دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها وقعت عقدا مع شركة Raytheon الأمريكية لإنتاج صواريخ أرضية مضادة للسفن لرومانيا بأكثر من 208 ملايين دولار.

وجاء في الوثيقة التي نشرت على موقع البنتاغون: "حصلت شركة Raytheon Missiles & Defense على عقد بقيمة ثابتة قدرها 208.736.138 دولارا أمريكيا لإنتاج صواريخ بحرية ضاربة لنظام الدفاع الساحلي الروماني".

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وذكرت الوزارة، أن يتضمن هذا العقد خيارات، في حالة تنفيذها ، سترفع قيمته الإجمالية إلى 217 مليون دولار.

سيتم إنتاج الصواريخ في ألمانيا والنرويج والولايات المتحدة ودول أخرى. يجب أن يكتمل العمل بحلول سبتمبر 2028.

المصدر: تاس