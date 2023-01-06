الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ وقنابل تكتيكية إلى فنلندا بقيمة 323.3 مليون دولار

أعلنت الإدارة الأمريكية، بيع صواريخ (جو-جو) التكتيكية من طراز AIM-9X Block II، وقنابل موجهة من طراز AGM-154 والمعدات ذات الصلة إلى فنلندا بقيمة 323.3 مليون دولار.

جاء ذلك يوم الخميس، وفقا لوزارة التعاون والأمن الدفاعي التابعة للبنتاغون، المسؤولة عن توريد المعدات العسكرية والأسلحة للخارج بموجب اتفاقيات حكومية دولية.

وطلبت فنلندا شراء 40 صاروخا من طراز AIM-9X Block II و48 قنبلة جوية من طرازAGM-154 JSOW.

وستعمل الصفقة على تحسين القدرات القتالية لفنلندا فيما يتعلق بالأسلحة (جو-جو) و(جو-أرض)، وسيكون لها أيضا تأثير إيجابي على علاقات الولايات المتحدة مع دول الشمال.

وتعتزم فنلندا استخدام هذه الأسلحة والخدمات ذات الصلة في طائراتها المقاتلة، ومن وجهة نظر واشنطن، فإن بيع هذه الأسلحة لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

ووفقا للتشريعات الوطنية للولايات المتحدة، يتم إصدار الإذن بتنفيذ الاتفاقيات الحالية من قبل وزارة الخارجية، بعد استلامها، وأخطرت الإدارة الأمريكية الكونغرس بالقرار، وأمام الهيئة التشريعية الأمريكية الآن 30 يوما لدراسة هذا العقد العسكري وربما منعه.

المصدر: تاس