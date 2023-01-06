بايدن يشيد بفعالية أنظمة "باتريوت" في أوكرانيا التي لم يتم تسليمها بعد

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفعالية أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الملموسة بالفعل في أوكرانيا، على الرغم من عدم تسليم منظومة الصواريخ بعد إلى كييف.

وقال بايدن في اجتماع مع أعضاء حكومته: "إنها تعمل، والروس بدأوا يدركون ذلك، إنها تعمل بشكل جيد وتساعد كثيرا".

يذكر أنه تم تضمين أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في الحزمة التالية من المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، والتي تم تقديمها خلال زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن.

واستبعد البنتاغون إمكانية إرسال مختصين أمريكيين إلى أوكرانيا، ووعد بتدريب الأوكرانيين في غضون أشهر قليلة، ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات يطيل أمد الأزمة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في 4 يناير، إن الاستعدادات لنقل هذا النظام إلى أوكرانيا قد بدأت للتو.

المصدر: نوفوستي