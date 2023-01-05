 الخارجية الهندية: لم تتم دعوة أوكرانيا لحضور قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

أعلن المتحدث باسم الخارجية الهندية أريندام باجشي، أن أوكرانيا ليست من بين الدول المدعوة لحضور قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في نيودلهي في سبتمبر من هذا العام.

وأشار المتحدث في إيجاز صحفي، إلى أنه لا يزال يوجد المتسع من الوقت حتى موعد القمة.

وقال: "لقد تم الإعلان من جانبنا عن الدول المشاركة في مجموعة العشرين، وكذلك الدول التي تمت دعوتها [إلى القمة]. لا أعتقد أن أوكرانيا من بينها".

إقرأ المزيد

بدأت رئاسة الهند لمجموعة العشرين في 1 ديسمبر 2022. وذكرت اللجنة المنظمة لمجموعة العشرين في وقت سابق أن القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات المجموعة ستعقد في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023 في نيودلهي.

بالإضافة إلى قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، تمت دعوة قادة تسع دول أخرى - بنغلاديش ومصر وموريشيوس وهولندا ونيجيريا وعمان وسنغافورة وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة.

المصدر: تاس