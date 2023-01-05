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صحيفة بولندية: قفزة في الأسعار تنتظر سكان بولندا

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صحيفة بولندية: قفزة في الأسعار تنتظر سكان بولندا
Legion-Media
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قالت صحيفة Interia، إن سكان بولندا سيصطدمون لاحقا بقفزة جدية في الأسعار في مختلف المجالات.

ووفقا لمعلوماتها، يرتبط الارتفاع القوي في الأسعار بزيادة تكلفة تعرفة الكهرباء.

وأضافت الصحيفة: "سترتفع أسعار المشروبات الكحولية بشكل كبير. وكذلك سترتفع أسعار اللحوم ومشتقات الحليب والخضار بشكل جدي".

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وتدل بيانات  مكتب الإحصاء العام البولندي، على أن متوسط ​​الزيادة في أسعار المواد الغذائية في عام 2022، كان من 22.3 إلى 25.8 في المائة.

ويشار إلى أن الغرب صعد من ضغوط العقوبات على روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

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