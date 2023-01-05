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ماسك يسأل مستخدمي "تويتر" عما إذا كان يجب عليه ممارسة العمل السياسي

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ماسك يسأل مستخدمي
AFP
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استفسر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من مستخدمي "تويتر" عما إذا كان يجب عليه ممارسة العمل السياسي.

وأطلق ماسك، استطلاعا على شبكته الاجتماعية هذه، استفسر فيه منهم هل يجب عليه الانخراط في السياسة.

وعرض ماسك على المستخدمين خيارين - "ابتعد عن السياسة" أو "استمر في إطلاق النار على ساقك".

والملفت للنظر، أن الغالبية حتى الآن، صوتت لصالح إطلاق النار.

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لم يحدد ماسك ما إذا كان الأمر مجرد كلام، أم أنه يتحدث عن مشاركة فعلية في الأنشطة السياسية.

ويشار إلى أن الملياردير ينشر بشكل دوري على "تويتر"، مناقشات بشأن قضايا الساعة، بما في ذلك تسوية النزاع في أوكرانيا وانتخاب رئيس مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي.

المصدر: نوفوستي

 

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