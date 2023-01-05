وزير الدفاع الإسرائيلي خلال لقاء رئيس الموساد: التهديد النووي الإيراني على رأس أولوياتنا الأمنية

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، برئيس الموساد ديدي برنياع، حيث ناقش الطرفان الوضع الاستخباراتي في مختلف الساحات.

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كما تمت مناقشة "سعي إيران للحصول على أسلحة نووية وتعزيز الأنشطة الإرهابية حول العالم"، حيث أكد غالانت أن التهديد النووي الإيراني يأتي على رأس أولويات إسرائيل الأمنية، وفق ما نقلت قناة "I24" العبرية.

ومساء أمس الأربعاء، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، هي الأولى منذ توليه منصبه، شدد خلالها على أهمية العلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي تقوم على القيم والمصالح المشتركة.

وأعرب غالانت عن التزامه بتعميق التعاون العسكري والأمني والتكنولوجي بين الأجهزة الأمنية في البلدين.

كما ناقش الوزيران مساهمة اتفاقيات "أبراهام" في الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط، وخلصوا إلى أنهم سيعملون على تعميق وتوسيع العلاقات مع دول المنطقة.

وعبر غالانت عن شكره للإدارة الأمريكية على التزامهما بأمن إسرائيل والحفاظ على تفوقها العملياتي في الشرق الأوسط، فيما اتفق الجانبان على عقد أول اجتماع عمل لهما في الوقت القريب.

المصدر: "I24"