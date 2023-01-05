روسيا وبيلاروس ستجريان مناورات جوية - تكتيكية مشتركة

قال مصدر بوزارة الدفاع البيلاروسية، إن موسكو ومينسك تواصلان تعزيز مجموعة القوات الإقليمية المشتركة، وتخططان لإجراء تدريبات جوية تكتيكية مشتركة على أراضي بيلاروس

وأضاف: "في إطار ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحادية بين روسيا وبيلاروس، يتواصل تعزيز مجموعة القوات الإقليمية. واليوم إنطلاقا من الوضع المترتب في المنطقة، تتم هذه العملية على مراحل. وسيستمر وصول الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة التابعة للجيش الروسي إلى جمهورية بيلاروس".

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وأشار المصدر، إلى أنه سيتم استخدام الوحدات الروسية القادمة إلى ساحات التدريب، لتنفيذ المزيد من النشاطات في مجال التنسيق القتالي.

وتابع المصدر القول: "بهدف رفع مستوى الإعداد القتالي للوحدات الجوية في الجيشين الروسي والبيلاروسي، من المقرر إجراء تدريبات طيران تكتيكي مشتركة".

المصدر: نوفوستي