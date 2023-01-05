رئيس الناتو السابق: على أوروبا المساعدة في ردع الصين عن مهاجمة تايوان

قال الأمين العام السابق لحلف "الناتو" أندرس فوغ راسموسن، إنه " يتعين على أوروبا المساعدة في ردع الصين عن مهاجمة تايوان".

ودعا راسموسن القادة الأوروبيين إلى "الالتزام علنا بقطع وصول الصين إلى الاقتصاد العالمي، إذا تحركت في تايوان"، معتبرا أن "توضيح العواقب الاقتصادية الخطيرة لأي هجوم الآن سيكون رادعا قويا".

وأشاد الأمين العام السابق لحلف الناتو بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتكررة بأن الولايات المتحدة ستساعد تايوان في حالة تعرضها لهجوم من الصين"، مشيرا إلى أنه "تم استبدال الغموض الاستراتيجي بالوضوح الاستراتيجي".

وأضاف: "الناتو ليس له دور مباشر يلعبه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.. التجمعات مثل المجموعة الرباعية هي الأنسب لدعم السلام والاستقرار في تلك المنطقة".

المصدر: axios