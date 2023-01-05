مقتل 8 أفراد من عائلة واحدة في ولاية يوتا الأمريكية

أفادت شرطة مدينة إينوك الواقعة في ولاية يوتا الأمريكية بالعثور على جثث 5 أطفال و3 بالغين مصابين بأعيرة نارية في مبنى سكني بالمدينة.

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ونقلت قناة "ABC4" عن تصريح لشرطة المدينة قولها إن "رجال الشرطة فتشوا المنزل وعثروا فيه على جثث 3 بالغين و5 أطفال لقوا مصرعهم داخل المنزل. وعلى ما يبدو، كان كل منهم أصيب بأعيرة نارية".

وأكد المجلس المدرسي المحلي صحة هذه الأنباء. وقال في بيان: "لقي 8 أفراد من عائلة واحدة تعيش في إينوك، بمن فيهم 5 طلاب من مدارسنا، مصرعهم بشكل مأساوي".

المصدر: نوفوستي