كيربي: واشنطن ستواصل تعزيز الاستعداد الدفاعي ضد التهديدات الكورية الشمالية

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن ستمضي في استعدادها الدفاعي مع كوريا الجنوبية واليابان من خلال إجراء تدريبات عسكرية ضد التهديدات الشمالية.

وشدد كيربي في إفادة صحفية على أن "الولايات المتحدة كرست جمع معلومات استخباراتية وقدرات عسكرية إضافية للمنطقة لتحقيق هذه الغاية"، مضيفا: "لقد شاهدتم في الأسابيع الأخيرة فقط بعض التدريبات الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان، على وجه التحديد، ردا على التوترات المتزايدة من قبل النظام في بيونغ يانغ".

وقال: "ستشاهدوننا ونحن نمضي قدما في البحث عن سبل ليس فقط لتفعيل تعاوننا العسكري الثنائي، وهو بالفعل استثنائي للغاية، ولكن أيضا التعاون العسكري الثلاثي بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة معا".

المصدر: "يونهاب"