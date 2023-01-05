الخارجية الأمريكية: إحياء الاتفاق النووي خارج الأجندة الأمريكية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن واشنطن شطبت إحياء الاتفاق النووي من أجندتها، وستركز على مواجهة التعاون العسكري بين إيران وروسيا.

وقال برايس: "خطة العمل الشاملة المشتركة كانت خارج جدول الأعمال لعدة أشهر حتى الآن. وعلى رأس جدول أعمالنا الآن بذل كل ما في وسعنا لدعم حقوق الشعب الإيراني ومواجهة التعاون العسكري التقني ​​المتنامي بين إيران وروسيا".

إقرأ المزيد

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق "موت" الاتفاق النووي الإيراني، وقال إن صفقة إحيائه انهارت منذ أمد، وأنه فضّل عدم الإعلان عن ذلك رسميا.

وتزعم الدول الغربية تصدير إيران مسيراتها إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا ونفت روسيا وإيران صحة هذه المزاعم.

المصدر: نوفوستي