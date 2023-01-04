الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة له في نابلس

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة له في نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة من طراز "راكب السماء" سقطت خلال نشاط عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية في وقت سابق من اليوم.

وأكدت الإذاعة العبرية أنه تم جمع الطائرة الإسرائيلية المسيرة دون وجود تخوف من تسرب للمعلومات.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في واقعة سقوط الطائرة.

כלי טיס בלתי מאויש מסוג "רוכב שמיים" נפל בשעות הערב בשטח החטיבה המרחבית שומרון; הכלי נאסף, אין חשש לדלף מידע@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) January 4, 2023

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية من الطراز نفسه "راكب السماء" ‏في غلاف قطاع غزة‎.

وقال أدرعي: "سقطت طائرة مسيرة من نوع "راكب السماء" تابعة للجيش الإسرائيلي في غلاف شمال غزة"، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي لا يخشى من حدوث تسرب للمعلومات".

المصدر: وسائل إعلام عبرية