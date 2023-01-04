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كييف تحذر ألمانيا من وصول الحرب إلى أراضيها إن لم تزوّدها بالدبابات

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كييف تحذر ألمانيا من وصول الحرب إلى أراضيها إن لم تزوّدها بالدبابات
Legion-Media Pavlo_Bagmut / Avalon
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حذر سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، ألمانيا من وصول الحرب إلى أراضيها إن لم تزوّد كييف بالدبابات.

وقال دانيلوف: "إذا كان المستشار الألماني السيد أولاف شولتس يريد من الألمان القتال بالقرب من برلين وبالقرب من شتوتغارت على دبابات ألمانية مع الروس، فيمكنه عندها مواصلة هذه اللعبة وإجراء بحث اجتماعي حول ما إذا كان يجب أن يتم إعطاؤنا الدبابات أم لا".

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وحذر عضو لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الألماني، مايكل مولر، من تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2، مشيرا إلى أن من مصلحة الجميع منع تصعيد النزاع.

وصرح العضو في البرلمان الألماني عن حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" رودريغ كيزيفيتر، بأن المستشار أولاف شولتس لم يجرؤ على نقل الدبابات إلى أوكرانيا، خشية من رد روسيا.

المصدر: نوفوستي

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