خامنئي: لا لاتهام من لا يرتدين الحجاب الكامل بالکفر ومعاداة الثورة

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن مشاركة النساء في اتخاذ القرار في بلاده تحظى بأهمية كبرى، واعتبر أن الغرب مذنب تجاه المرأة التي تعيش في معاناة هناك.

وخلال استقباله جمعا من الناشطات في المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية داخل البلاد، قال خامنئي "إن توظيف نساءنا الحكيمات والكفؤات والبصیرات، والعالمات، والخبیرات في مختلف مستويات صنع القرار في البلاد، موضوع يحظى بأهمية وعلينا أن نحقق ذلك".

وتحدث خامنئي عن وضع المرأة في الغرب، قائلا "إن موقفنا أمام نفاق الغرب وادعاءاته في قضية المرأة موقف المطالب لا المدافع"، واعتبر أن الغرب "مذنب تجاه المرأة وارتكب جريمة بحقها".

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وأضاف: "من خلال طرح المطالبات والقضايا المتعلقة بالمرأة، نأمل أن نكون قادرين على التأثير على الرأي العام الغربي لأن المرأة في الغرب تعیش في المعاناة".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن خامنئي، أنه "في النظام الرأسمالي تكون الإدارة الاقتصادية والتجارية وما في حكمها على عاتق الرجل والرجال لهم الأولوية على النساء".

وأضاف: "في هذا النظام يحدد رأس المال مكانة البشر، والجنس الذكري أعلى بطبيعة الحال من الجنس الأنثوي في النظام".

وتطرق خامنئي إلى مسألة الحجاب، قائلا "لا ینبغي إتهام من لا يرتدين الحجاب الكامل بالکفر ومعاداة الثورة".

وحسب ما نقلت "إرنا" عن خامنئي فإن "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المرأة والرجل لكن الأدوار مقسمة وليست واحدة هذه هي وجهة نظر الإسلام، وهي نظرة تقدمية وعادلة".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)