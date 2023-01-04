خبير أمريكي: هذا ما ينتظر زيلينسكي على يد الأوكرانيين

أكد الاقتصادي الأمريكي، ريتشارد وولف، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخشى حقد شعبه، على خلفية النزاع الذي تسبب بإثارته مع روسيا، ومصير أوكرانيا الضبابي جراء ذلك.

وقال وولف: "زيلينسكي يقول: الأوكرانيون لن يسامحوا الروس أبدا. ما يخشاه زيلينسكي هو أن الأوكرانيين لن يسامحوه أبدا على الأعمال العسكرية... في الحرب وفي السياسة، يمكن أن يحدث التحول من بطل إلى شرير بسرعة".

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وينتقد السياسيون والخبراء الغربيون بشكل مستمر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تعمدهم إطالة أمد النزاع في أوكرانيا بتزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة وتقديم الدعم المالي لنظام كييف.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، زودت الولايات المتحدة كييف بمساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى أكثر من 19.1 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي