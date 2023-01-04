أردوغان يعلن زيادة رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين 30٪

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء تعديل على زيادة رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين لتصبح 30 بالمئة بدلا من 25 بالمئة.

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وأوضح أردوغان في خطاب ألقاه، اليوم الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمقر البرلمان، أن حكومته وفرت الإمكانات اللازمة لرفع الزيادة المعلنة سابقا (25 بالمئة) إلى 30 بالمئة.

وأضاف: "بعد الزيادة المعدلة (30 بالمئة) ارتفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين من 3500 إلى 5500 ليرة تركية (الدولار الواحد يعادل 18.71)".

وأشار إلى أن هذه الزيادة سيتم تطبيقها اعتبارا من يناير الجاري.

وخلال الخطاب، سرد أردوغان إنجازات حكومته خلال عام 2022، مؤكدا على مواصلة الخدمات الهادفة لرفع مستوى معيشة المواطنين خلال العام 2023.

وشدد على أن حكومته ستواصل العمل من أجل زيادة نهضة تركيا من خلال برنامجها الاقتصادي القائم على تعزيز الاستثمارات والتوظيف والإنتاج والتصدير.

وتابع: "سنواصل تحويل القوة السياسية والدبلوماسية والعسكرية المتزايدة لتركيا إلى مكاسب من شأنها أن تقدم مساهمات إيجابية في حياة كافة مواطنينا".

وأكد على أن حكومته ستصب اهتمامها خلال العام الجديد على تطوير السكك الحديدية، مبينا أن وزارة النقل ستعمل على إتمام العديد من مشاريع القطارات السريعة التي تربط بين عدد من الولايات.

وفيما يخص مجال الطاقة، قال أردوغان: "يعمل حاليا 8 آلاف عامل في مشروع نقل الغاز الطبيعي الذي اكتشفناه في البحر الأسود إلى نظامنا الوطني".

وأفاد بأن إجمالي كمية الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود بلغت 710 مليارات متر مكعب، وأن قيمة الاحتياطي المكتشف تصل إلى 1 تريليون دولار.

كذلك أشاد أردوغان بالصناعات الدفاعية التركية، مبينا أن تركيا تمكنت في السنوات الأخيرة من إنتاج العديد من الأسلحة المتطورة بإمكاناتها المحلية وخبراتها الوطنية.

وقال: "عندما أعلنا عن صاروخ طيفون، نرى اليونان ترتعش من الخوف، أقول لليونانيين حافظوا على هدوئكم فلا شأن لنا مع أثينا ولا نمس من لا يمسنا".

المصدر: الأناضول