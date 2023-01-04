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 بوتين يهنئ رئيس وزراء ميانمار بمرورة 75 عاما على استقلال بلاده

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 بوتين يهنئ رئيس وزراء ميانمار بمرورة 75 عاما على استقلال بلاده
Sputnik
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بعث الرئيس فلاديمير بوتين بتهنئة إلى رئيس وزراء ميانمار مين أونج هلينا بمناسبة الذكرى الـ 75 لاستقلال هذه الدولة. ووزعت وزارة الإعلام الميانمارية نص التهنئة اليوم الأربعاء.

وجاء في التهنئة: "تقبلوا مني خالص التهاني بمناسبة العيد الوطني لبلادكم - عيد الاستقلال. تربط روسيا وميانمار علاقات ودية، وهو ما تم تأكيده بشكل كامل في اجتماعنا الثنائي في فلاديفوستوك في سبتمبر".

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وأعرب بوتين عن ثقته بأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها، ستسهم في زيادة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات – لصالح شعوب الدولتين، ومصلحة تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.

في ذات الوقت، بعث رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتهاني إلى نظيريهما في ميانمار.

المصدر: تاس

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