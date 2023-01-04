 بوتين يهنئ رئيس وزراء ميانمار بمرورة 75 عاما على استقلال بلاده

بعث الرئيس فلاديمير بوتين بتهنئة إلى رئيس وزراء ميانمار مين أونج هلينا بمناسبة الذكرى الـ 75 لاستقلال هذه الدولة. ووزعت وزارة الإعلام الميانمارية نص التهنئة اليوم الأربعاء.

وجاء في التهنئة: "تقبلوا مني خالص التهاني بمناسبة العيد الوطني لبلادكم - عيد الاستقلال. تربط روسيا وميانمار علاقات ودية، وهو ما تم تأكيده بشكل كامل في اجتماعنا الثنائي في فلاديفوستوك في سبتمبر".

إقرأ المزيد

وأعرب بوتين عن ثقته بأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها، ستسهم في زيادة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات – لصالح شعوب الدولتين، ومصلحة تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.

في ذات الوقت، بعث رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتهاني إلى نظيريهما في ميانمار.

المصدر: تاس