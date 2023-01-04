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"نيويورك بوست" تحدد العوامل التي تطيل "سكرات الموت" بالاقتصاد الأمريكي

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Globallookpress
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كتبت الخبيرة الاقتصادية فيرونيك دو روجي، في صحيفة "نيويورك بوست"، أن تغيير سياسة الاحتياطي الفيدرالي واستمرار سلوك الكونغرس "غير المسؤول" يطيلان أمد "سكرات موت " الاقتصاد الأمريكي.

ووفقا لها، يبقى عامل المخاطرة الأول- احتمال توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة الرئيسي حتى اللحظة التي يتمكن فيها من كبح جماح التضخم في البلاد بالفعل.

وأضافت: "الخطر الثاني هو أن الكونغرس سيستمر في إنفاق واقتراض الأموال بطريقة غير مسؤولة. ويضمن المزيج المحتمل لهذين التهديدين عمليا، أن معاناتنا الاقتصادية ستستمر لفترة أطول بكثير من اللازم".

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وأشارت الخبيرة إلى أنه لترويض التضخم، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة الحقيقية أعلى بكثير من المستويات الحالية، وسيكون لذلك التأثير التالي: "انهيار" البورصة وسوق العقارات، وكذلك "الفقاعات" المالية الأخرى، في حين أن الانكماش الاقتصادي اللاحق سيزيد بشكل كبير من معدل البطالة.

المصدر: نوفوستي

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