 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: قوات كييف خسرت طائرتين وأكثر من 470 فردا بين قتيل وجريح خلال يوم

قتلى وجرحى بانفجار سيارتين مفخختين في وسط الصومال

أخبار العالم

قتلى وجرحى بانفجار سيارتين مفخختين في وسط الصومال
Globallookpress
آثار تفجير انتحاري في الصومال (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uhva

قتل ما لا يقل عن 15 شخصا وأصيب آخرون بهجومين انتحاريين في بلدة بوسط الصومال صباح اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال موقع "الصومال الجديد" إن اتنحاريين يسوقان سيارتين مفخختين استهدفا منزلا كان يسكنه مسؤولون عسكريون ومقهي في بلدة محاس في قليم هيران بولاية هيرشبيلي.

وأضاف الموقع أنه حسب الأنباء الأولية، أسفر الهجومين عن مصرع 15 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ذلك بجروح وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات.

وتبنت حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، المسؤولية عن التفجيرين، قائلة إنها قتلت 50 من القوات الحكومية والمليشيات المحلية التي يطلق عليها "أصحاب الإزارات".

من جانبها، أفادت كالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين بمقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح في هجومي اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول الأمن المحلي عبدالله أدان للوكالة عبر الهاتف "هاجم الإرهابيون بلدة محاس هذا الصباح مستخدمين مركبتين مفخختين، مستهدفين منطقة مدنية"، وأضاف: "تأكدنا من أن تسعة أشخاص، جميعهم مدنيون، قتلوا في الانفجارين".

المصدر: "الصومال الجديد" + أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا