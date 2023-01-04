قتلى وجرحى بانفجار سيارتين مفخختين في وسط الصومال

قتل ما لا يقل عن 15 شخصا وأصيب آخرون بهجومين انتحاريين في بلدة بوسط الصومال صباح اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال موقع "الصومال الجديد" إن اتنحاريين يسوقان سيارتين مفخختين استهدفا منزلا كان يسكنه مسؤولون عسكريون ومقهي في بلدة محاس في قليم هيران بولاية هيرشبيلي.

وأضاف الموقع أنه حسب الأنباء الأولية، أسفر الهجومين عن مصرع 15 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ذلك بجروح وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات.

وتبنت حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، المسؤولية عن التفجيرين، قائلة إنها قتلت 50 من القوات الحكومية والمليشيات المحلية التي يطلق عليها "أصحاب الإزارات".

Al-Shabāab al-Mujāhideen Terrorists dawn attack & overrun military & clan militia at Duduma Adde in Mahaas, Hiraan region of Central Somalia.



Earlier, terror group conducted suicide bombing targeting military officials in Mahaas township targeting govt … pic.twitter.com/d0v2lPPk2y — WazalendoKE (@wazalendoKE) January 4, 2023

من جانبها، أفادت كالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين بمقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح في هجومي اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول الأمن المحلي عبدالله أدان للوكالة عبر الهاتف "هاجم الإرهابيون بلدة محاس هذا الصباح مستخدمين مركبتين مفخختين، مستهدفين منطقة مدنية"، وأضاف: "تأكدنا من أن تسعة أشخاص، جميعهم مدنيون، قتلوا في الانفجارين".

المصدر: "الصومال الجديد" + أ ف ب