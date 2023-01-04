قيادة الأمم المتحدة في كوريا: سلمنا 98 رسالة إلى بيونغ يانغ عبر "الهاتف الوردي" عام 2022

أعلنت "قيادة الأمم المتحدة" أنها سلمت 98 رسالة إلى كوريا الشمالية عبر خط الاتصال على مدار الساعة العام الماضي، حسبما أفادت القيادة التي تقودها الولايات المتحدة.

وفي سلسلة منشورات عبر "فيسبوك"، استعرضت القيادة أنشطتها في عام 2022، بما في ذلك معالجة أكثر من 10 آلاف طلب للوصول إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين، قالت القيادة إنها وافقت على 99.2% منها. وتشرف القيادة على الأنشطة في الجزء الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح.

وجاء في أحد المنشورات: "حافظت قيادة الأمم المتحدة على خط اتصال على مدار الساعة مع نظرائها في الجيش الشعبي الكوري (الشمالي) طوال عام 2022. بالحديث عبر "الهاتف الوردي"، سلمنا 98 رسالة وقمنا بإجراء فحوصات الخط مرتين يوميا لتبادل المعلومات في الوقت المناسب وبشكل هادف".

ومن بين الأنشطة الرئيسية لقيادة الأمم المتحدة، عملياتها لتسهيل قيام كوريا الجنوبية بمنع الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم في مصب نهر هان، وكذلك عمليات التفتيش للامتثال للهدنة التي أوقفت الحرب الكورية 1950-1953.

وقالت القيادة: "لضمان تنفيذ واضح ومتسق وشفاف لبنود الهدنة، أجرت قيادة الأمم المتحدة 47 عملية تفتيش امتثال بوحدات الخطوط الأمامية عبر المنطقة المنزوعة السلاح والجزر الشمالية الغربية".

وتضمنت أنشطة قيادة الأمم المتحدة الأخرى العام الماضي دعمها للأنشطة المشتركة بين الوكالات الكورية الجنوبية المتعلقة بالمشاريع المرتبطة بالنباتات والحيوانات وغيرها في المنطقة المنزوعة السلاح، فضلا عن تسهيلها لمشروع الجيش الكوري الجنوبي للتنقيب عن رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الكورية.

يذكر أن قيادة الأمم المتحدة ينبثق تفويضها عن قرارات مجلس الأمن أرقام 82 و83 و84 للعام 1950، والتي تم تمريرها فقط بسبب مقاطعة الاتحاد السوفيتي للأمم المتحدة وقتها احتجاجا على إبقاء تايوان في مقعد الصين في مجلس الأمن الدولي.

وعين مجلس الأمن الولايات المتحدة وكيلا تنفيذيا لقيادة "قيادة موحدة" تحت علم الأمم المتحدة.

ويقود الجنرال بول لاكاميرا قيادة الأمم المتحدة حاليا وهو يقود أيضا القوات المشتركة الكورية الجنوبية الأمريكية والقوات الأمريكية في كوريا.

المصدر: "يونهاب" + RT