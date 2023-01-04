تقرير يكشف عدد ضحايا إطلاق النار في الولايات المتحدة منذ بداية 2023

لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 300 آخرين في حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة في الأيام الأولى من عام 2023، حسب تقرير أمريكي عن عنف الأسلحة النارية.

ووفقا للبوابة التي تجمع إحصاءات عن حوادث استخدام الأسلحة، فمنذ بداية العام، قتل 131 شخصا عن طريق الخطأ أو عمدا في الولايات المتحدة، وأصيب 313 شخصا.

في الوقت نفسه، لفت التقرير إلى أن من بين القتلى طفلين و 11 مراهقا، ومن بين الجرحى 34 مراهقا وثلاثة أطفال.

فمنذ بداية العام الحالي، أحصت البوابة ستة حوادث لإطلاق نار جماعي.

في سياق متصل، ذكرت منظمة البحث "Gun Violence Archive" في الولايات المتحدة، أن حوادث إطلاق النار عام 2022 حصدت أرواح أكثر من 43.6 ألف شخص، وأصيب أكثر من 37.9 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي