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القوات الروسية تدمّر قافلة مدرّعة أوكرانية في لوغانسك.. فيديو

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القوات الروسية تدمّر قافلة مدرّعة أوكرانية في لوغانسك.. فيديو
Globallookpress MOD Russia
صورة أرشيفية
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دمرت القوات الروسية قافلة مدرّعة تابعة لقوات كييف حاولت الاقتراب من مدينة كريمينايا في جمهورية لوغانسك، حيث تسعى مجموعات من النازيين والمرتزقة للتسلل إلى المنطقة.

وقال أحد مقاتلي مجموعة "البواسل" النتشرة في المنطقة: "يستميتون في محاولات التقدم. على ما يبدو، يحاولون الوصول إلى ضواحي كريمينايا. لكننا صامدون وثابتون في أماكننا. نحن نستخدم الطائرات المسيّرة ونتواصل مع المدفعية، وأصبح لدينا الكثير من الخبرة في ذلك".

وأكدت قوات لوغانسك القضاء على 70 فردا وتدمير دبابة ومدرعتين وإسقاط 4 طائرات بدون طيار لقوات كييف خلال اليوم الماضي.

المصدر: نوفوستي

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