واشنطن بعد اقتحام بن غفير للأقصى: أي تغيير في المواقع المقدسة بالقدس "غير مقبول"
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أعلن البيت الأبيض أن أي خطوة لتغيير الوضع في المواقع المقدّسة بالقدس ستكون "غير مقبولة"، وذلك بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى.
وقالت الناطقة الرئاسية الأميركية كارين جان-بيار إن "الولايات المتحدة تؤيد بحزم... الحفاظ على الوضع القائم مع احترام المواقع المقدّسة في القدس"، مضيفة أن "أي خطوة أحادية الجانب تعرّض للخطر الوضع القائم هي غير مقبولة".
المصدر: "أ ف ب"