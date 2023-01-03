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واشنطن بعد اقتحام بن غفير للأقصى: أي تغيير في المواقع المقدسة بالقدس "غير مقبول"

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واشنطن بعد اقتحام بن غفير للأقصى: أي تغيير في المواقع المقدسة بالقدس
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بن غفير يقتحم الأقصى
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أعلن البيت الأبيض أن أي خطوة لتغيير الوضع في المواقع المقدّسة بالقدس ستكون "غير مقبولة"، وذلك بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى.

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وقالت الناطقة الرئاسية الأميركية كارين جان-بيار إن "الولايات المتحدة تؤيد بحزم... الحفاظ على الوضع القائم مع احترام المواقع المقدّسة في القدس"، مضيفة أن "أي خطوة أحادية الجانب تعرّض للخطر الوضع القائم هي غير مقبولة".

المصدر: "أ ف ب"

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