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صحيفة: الجيش الأمريكي نشر "الفرقة 101" بالقرب من حدود أوكرانيا

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صحيفة: الجيش الأمريكي نشر
AFP
الجيش الأمريكي
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كشفت وسائل إعلام أمريكية يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة نشرت "الفرقة 101" المحمولة جوا في رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن هذه أول عملية انتشار للفرقة المذكورة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

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وذكرت الصحيفة أن الفرقة الملقبة بـ"النسور الصارخة" (Screaming Eagles) أصبحت أقرب وحدة أمريكية إلى أوكرانيا، في وقت يتصاعد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة.

وقالت "نيويورك تايمز" إن جنود "الفرقة 101" يتدربون ويأكلون وينامون في قاعدة ميخائيل كوجلنيسيانو الجوية جنوب شرقي رومانيا التي لا تستغرق رحلة صاروخ للوصول إليها سوى 7 دقائق من شبه جزيرة القرم الروسية.

وفي أقصى الشمال، يجري جنود أمريكيون من "الفرقة 101" تدريبات مع القوات الرومانية، على بعد أميال من الحدود الأوكرانية.

وأشارت إلى أن التدريبات تشمل إطلاق المدفعية وشن هجمات بالمروحيات وحفر الخنادق.

المصدر: "نيويورك تايمز"

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