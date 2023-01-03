القضاء على مجموعة مخربين أوكرانيين في جمهورية لوغانسك

قال أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات لوغانسك الشعبية، إنه تم القضاء على مجموعة من المخربين الأوكرانيين حاولت العمل على اتجاه كراسنوليمانسكي في دونباس.

وأضاف الضابط: "تم القضاء على مجموعة دورية جديدة للتخريب والاستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك على اتجاه كراسنوليمانسكي".

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وأوضح ماروتشكو، أن المخربين حاولوا الاستفادة من الضباب الكثيف للاستيلاء على مواقع في منطقة المركز السكني ستيلماخوفكا.

وذكر الضابط، أنه بفضل أجهزة التصوير الحراري، تم اكتشاف مجموعة المخربين والقضاء عليهم في الوقت المناسب.

في وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 160 شخصا بين قتيل وجريح في اتجاهي كوبيانسك وكراسنوليمانسك خلال يوم واحد.

المصدر: نوفوستي