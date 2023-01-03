أول ناقلة تحمل غازا طبيعيا مسالا من أمريكا تصل ألمانيا

وصلت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى ألمانيا، في إطار الجهود لمساعدة البلاد على استبدال إمدادات الطاقة التي كانت تتلقاها في السابق من روسيا.

ووصلت الناقلة "ماريا إنرجي" إلى ميناء "فيلهلمس هافن" على بحر الشمال، حيث سيتم تحويل شحنتها من الغاز الطبيعي المسال مرة أخرى إلى غاز في محطة عائمة خاصة قام المستشار الألماني أولاف شولتس بافتتاحها الشهر الماضي.

وقال نشطاء حماية البيئة إنهم يخططون للاحتجاج على وصول الناقلة، رفضا لاستيراد ألمانيا الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز.

ارتفعت الاحتياطيات في مرافق تخزين الغاز في ألمانيا إلى أكثر من 90 بالمائة مستهل العام الجاري حيث أدت درجات الحرارة الدافئة غير المعتادة في معظم أنحاء أوروبا الوسطى إلى تراجع الطلب على الغاز.

المصدر: AP