بكين: روسيا والصين ستواصلان تعزيز العلاقات الثنائية في عام 2023

رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، الإجابة عن سؤال حول مواعيد زيارة محتملة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا، مضيفة أن البلدين سيواصلان "تعزيز التعاون".

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وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن قالت ماو نينغ في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "كان الرئيس الصيني يحافظ دائما على التعاون الوثيق مع نظيره (الروسي فلاديمير) بوتين فيما يخص العلاقات الروسية الصينية وأهم المسائل الدولية والإقليمية، ويضمن التوجيه الاستراتيجي لعلاقات الشراكة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وفي العام الجديد سيقوم كلا الجانبين بتعزيز الاتصالات على جميع المستويات من أجل المساعدة في التطوير الدائم للعلاقات الثنائية".

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني شي جين بينغ في نهاية ديسمبر الماضي لزيارة موسكو في عام 2023. وقال بوتين أثناء محادثته مع شي جين بينغ: "لا أشك في أننا معك سنجد فرصة لعقد لقاء شخصي. نحن ننتظرك، السيد الرئيس وصديقي العزيز، بزيارة دولة إلى موسكو في الربيع المقبل". وأشار بوتين إلى أن هذه الزيارة ستظهر للعالم ثبات العلاقات الروسية والصينية فيما يخص المسائل الرئيسية وستصبح أهم حادث سياسي في العلاقات الثنائية لعام 2023.

المصدر: نوفوستي