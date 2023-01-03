لابيد يعلق على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، على اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صباح اليوم الثلاثاء ساحات المسجد الأقصى برفقة عدد من المستوطنين وحراسة أمنية مشددة.

وقال لابيد في تغريدة على "تويتر": "هذا ما يحدث عندما يضطر رئيس وزراء ضعيف إلى تكليف أكثر رجل غير مسؤول في الشرق الأوسط بأكثر مكان متفجر في الشرق الأوسط".

זה מה שקורה כשראש ממשלה חלש נאלץ להפקיד את האיש הכי חסר אחריות במזרח התיכון על המקום הכי נפיץ במזרח התיכון. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) January 3, 2023

اقتحم بن غفير الأقصى لأول مرة منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وذلك بعد أن سمح له جهاز الأمن العام "الشاباك" باقتحام الأقصى.

وصرح بن غفير عقب عملية الاقتحام، التي استغرقت 17 دقيقة: "حكومتنا لن تستسلم لتهديدات حماس"، مشيرا إلى أن "جبل الهيكل هو المكان الأكثر أهمية بالنسبة للشعب اليهودي".

وأضاف: "سنحافظ على حرية الحركة للمسلمين والمسيحيين"، لكنه استدرك أن "اليهود سيصعدون للجبل".

وقال: "أولئك الذين يوجهون تهديدات، سيتم التعامل معهم بقبضة من حديد".

المصدر: RT