آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /03.01.2023/
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
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