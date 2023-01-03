 
مباشر

بعد نفي بايدن.. كوريا الجنوبية تؤكد وجود محادثات نووية مع أمريكا

أخبار العالم

بعد نفي بايدن.. كوريا الجنوبية تؤكد وجود محادثات نووية مع أمريكا
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uhmr

أكدت كوريا الجنوبية على أنها أجرت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تبادل المعلومات والتنفيذ المشترك للخطط المتعلقة بالأصول النووية الأمريكية.

إقرأ المزيد
بايدن: لا نبحث إجراء مناورات نووية مع كوريا الجنوبية
بايدن: لا نبحث إجراء مناورات نووية مع كوريا الجنوبية

وقالت كيم أون هي، كبيرة سكرتيري الرئاسة الكورية الجنوبية للشؤون الصحفية، في بيان اليوم الثلاثاء: "عندما سأل مراسل رويترز الرئيس بايدن عما إذا كانت هناك مناقشات تدريبات نووية مشتركة جارية، كان عليه أن يقول لا"، وأضافت "أن مصطلح تدريبات نووية مشتركة يستخدم فقط بين القوى النووية".

وأوضحت أن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مشاورات حول تبادل المعلومات والتخطيط المشترك وخطط التنفيذ المشترك في المراحل التالية، فيما يتعلق بتشغيل الأصول النووية الأمريكية للرد على الأسلحة النووية لكوريا الشمالية".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول في مقابلة صحفية، بأن الجانبين يجريان محادثات بشأن التخطيط المشترك والتدريبات التي تشمل الأصول النووية الأمريكية، لمواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية.

لكن عندما سأل أحد المراسلين في البيت الأبيض أمس الاثنين الرئيس الأمريكي جو بايدن عما إذا كانت مثل هذه المناقشات جارية، أجاب بالنفي.

المصدر: يونهاب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في حوار مع شي جين بينغ : التعاون الروسي الصيني عامل استقرار دولي والعمل جار على تعزيزه