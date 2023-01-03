بعد نفي بايدن.. كوريا الجنوبية تؤكد وجود محادثات نووية مع أمريكا

أكدت كوريا الجنوبية على أنها أجرت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تبادل المعلومات والتنفيذ المشترك للخطط المتعلقة بالأصول النووية الأمريكية.

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وقالت كيم أون هي، كبيرة سكرتيري الرئاسة الكورية الجنوبية للشؤون الصحفية، في بيان اليوم الثلاثاء: "عندما سأل مراسل رويترز الرئيس بايدن عما إذا كانت هناك مناقشات تدريبات نووية مشتركة جارية، كان عليه أن يقول لا"، وأضافت "أن مصطلح تدريبات نووية مشتركة يستخدم فقط بين القوى النووية".

وأوضحت أن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مشاورات حول تبادل المعلومات والتخطيط المشترك وخطط التنفيذ المشترك في المراحل التالية، فيما يتعلق بتشغيل الأصول النووية الأمريكية للرد على الأسلحة النووية لكوريا الشمالية".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول في مقابلة صحفية، بأن الجانبين يجريان محادثات بشأن التخطيط المشترك والتدريبات التي تشمل الأصول النووية الأمريكية، لمواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية.

لكن عندما سأل أحد المراسلين في البيت الأبيض أمس الاثنين الرئيس الأمريكي جو بايدن عما إذا كانت مثل هذه المناقشات جارية، أجاب بالنفي.

المصدر: يونهاب