كييف تستضيف قمة أوروبية أوكرانية في 3 فبراير

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف ستستضيف قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لبحث الدعم المالي والعسكري لكييف.

وقال المكتب في بيانه إن "زيلينسكي بحث تفاصيل هذا الاجتماع رفيع المستوى مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في أول مكالمة هاتفية يجريها هذا العام".

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وأضاف البيان: "بحث الطرفان النتائج المتوقعة للقمة الأوكرانية الأوروبية المقبلة المقررة في 3 فبراير في كييف واتفقا على تكثيف العمل التحضيري".

وتحدث الطرفان عن توريد أسلحة مناسبة وبرنامج مساعدات مالية جديدة بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في وقت سابق تقريرا يكشف أن قوات كييف تستهلك خلال يومين قذائف من عيار 155 مم، يتطلب إنتاجها شهرا كاملا.

المصدر: ا ف ب