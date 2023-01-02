عضو لجنة السياسة الخارجية في البوندستاغ يحذر ألمانيا من إمداد أوكرانيا بدبابات ليوبارد

حذر السياسي الألماني، عضو لجنة السياسة الخارجية في البوندستاغ، مايكل مولر، ألمانيا من تزويد أوكرانيا بالدبابات الألمانية ليوبارد 2، مشيرا إلى أن من مصلحة الجميع منع تصعيد الصراع.

ويرى مولر (من الحزب الديمقراطي الاشتراكي (SPD))، أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الدعم، ووفقا له، فإن ألمانيا ستفعل كل ما يتطلب ذلك، بمساعدة التكنولوجيا الحديثة. إلا أنه مع ذلك، حذر ألمانيا من القرارات أحادية الجانب، والتي قد تشمل توريد دبابات Leopard 2 الألمانية إلى أوكرانيا.

وقال مولر: "سنلتزم بالتأكيد بخط سياستنا الخارجية، لا توجد إجراءات متهورة أحادية الجانب. لا يمكن توفير مثل هذه الأسلحة إلا بالتنسيق مع شركائنا في الناتو. وما زلنا نريد تجنب أن يصبح الناتو طرفا مباشرا في الصراع"، منوها بأن ذلك في مصلحة الجميع.

وأوضح مولر: "إذا أصبح الناتو طرفا مباشرا في الحرب ضد روسيا، فسيكون ذلك تصعيدا، ونحن جميعا لا نريده".

ووفقا له، "هناك خوف من أنه إذا قمنا بتزويد أوكرانيا بدبابات Leopard 2 الألمانية، فإن ذلك سيؤدي إلى تصعيد.. الشركاء، الأمريكيون والفرنسيون وغيرهم ممن لديهم أنظمة مماثلة، مثل دبابة ليوبارد هذه، لا يزودون الأوكرانيين بها، لكنهم يظلون ملتزمين بهذا الوضع الخاص، أي يوفرون ما تحتاجه أوكرانيا بشكل عاجل للحماية".

المصدر: نوفوستي