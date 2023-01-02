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قوات كييف تقصف أحياء سكنية في فاسيلييفكا بأنظمة HIMARS الأمريكية

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قوات كييف تقصف أحياء سكنية في فاسيلييفكا بأنظمة HIMARS الأمريكية
Legion-Media
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صرح عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه الروسية، فلاديمير روغوف، بأن قوات كييف قصفت، اليوم الاثنين، مبنى سكنيا في مدينة فاسيلييفكا، باستخدام منظومات HIMARS الأمريكية.

وأضاف روغوف، عبر "تلغرام"، أن قوات كييف استهدفت ليلة رأس السنة المباني السكنية، في مدينة فاسيلييفكا، الواقعة في منطقة زابوروجيه الروسية، باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق HIMARS.

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وأكد روغوف، أن الأحياء التي تستهدفها قوات كييف مدنية، ولا يوجد فيها أي منشآت عسكرية.

 وأشار إلى أن أحدا من المدنيين، لم يصب بأذى خلال القصف الأوكراني.

 

المصدر: تاس

 

 

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