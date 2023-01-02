كنعاني: حوار إيجابي عابر بين وزير الخارجية الإيراني والرئيس المصري

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه تم عقد حوار عابر بين وزير الخارجية الإيراني والرئيس المصري على هامش قمة بغداد 2 في الأردن، وكان حوارا إيجابيا عبرعن رغبة الجانبين في الحوار.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، "العلاقات الثنائية مستمرة بين البلدين من خلال رعاية المصالح وليس هناك مشكلة بين البلدين لاستمرار الحوار.. كما رحب رئيس الوزراء العراقي بالتوسط لعقد لقاءات بين إيران ومصر "ونرحب بهذه المبادرات وأي تحرك إيجابي يؤدي لأجواء إيجابية مع دول المنطقة لا سيما مصر".

ولفت كنعاني إلى أنه تم إجراء مفاوضات قنصلية بين البلدين وتم الاتفاق على استمرارها لحل القضايا العالقة بين الطرفين.

المصدر: RT