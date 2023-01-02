فولودين: عام 2023 يجب أن يصبح عاما للنصر بالنسبة لروسيا

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الأحداث التاريخية للعام المنصرم أطلقت عمليات سنرى نتائجها في عام 2023، مضيفا أن العام الجاري سيصبح عاما للنصر بالنسبة لروسيا.

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وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "وقعت أحداث تاريخية في العام الماضي. ونجحنا معا في مواجهة التحديات والعقوبات التي واجهتها بلادنا. وتم اتخاذ قرارات مصيرية من قبل الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) لضمان أمن وسيادة روسيا. تم إطلاق عمليات سنرى نتائجها في عام 2023".

وعبر عن اعتقاده بأن عام 2023 سيحدد كثيرا في تطور روسيا والعالم كله في العقود المقبلة، مضيفا: "يجب أن يصبح العام الجديد – على أساس وحدة سكانها – عاما للتنمية وعاما للانتصار المشترك".

وأكد أنه من أجل تحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن "يجب علينا جميعا أن نعمل بشكل أكثر فعالية في مجالاتنا"، موضحا: "من أجل مستقبل سلمي للبلاد ورفاهية سكاننا".

المصدر: نوفوستي