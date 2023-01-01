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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية
RT / earthquake.usgs.gov
زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية
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هز زلزال بقوة 5.4 درجة جنوب شرقي ريو دل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في المنطقة التي لا تزال تتعافى من آثار زلزال ضربها الشهر الماضي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 27.8 كم.

وكانت المنطقة تعرضت لزلزال بلغت شدته 6.4 درجة في 20 ديسمبر، أدى إلى تدمير المنازل والطرق وتعطيل المرافق وانقطاع المياه والكهرباء عن آلاف السكان.

المصدر: وكالات

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