زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

هز زلزال بقوة 5.4 درجة جنوب شرقي ريو دل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في المنطقة التي لا تزال تتعافى من آثار زلزال ضربها الشهر الماضي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 27.8 كم.

Notable quake, preliminary info: M 5.4 - 15km SE of Rio Dell, CA https://t.co/vzSwHvJdrs — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) January 1, 2023

وكانت المنطقة تعرضت لزلزال بلغت شدته 6.4 درجة في 20 ديسمبر، أدى إلى تدمير المنازل والطرق وتعطيل المرافق وانقطاع المياه والكهرباء عن آلاف السكان.

المصدر: وكالات