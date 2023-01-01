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بكين تتهم واشنطن بتضليل الرأي العام حول الحادث الجوي فوق بحر الصين الجنوبي

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بكين تتهم واشنطن بتضليل الرأي العام حول الحادث الجوي فوق بحر الصين الجنوبي
Legion-Media
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قالت وزارة الدفاع الصينية إن الولايات المتحدة ضللت الرأي العام حول الحادث الذي وقع بالقرب من جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي يوم الخميس الماضي.

وردا على بيان للجيش الأمريكي بشأن الحادث، قالت وزارة الدفاع الصينية، إن طائرة عسكرية أمريكية انخرطت في مواجهة مع طائرات صينية الأسبوع الماضي، فوق مياه بحر الجنوب، الأسبوع الماضي، ما عرض سلامة الطيارين الصينيين للخطر، ووصفت ذلك بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

وكان الجيش الأمريكي أعلن الخميس الماضي أن طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الصينية من طراز"جيه 11" حلقت على مسافة 10 أقدام (3 أمتار) من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "آر سي 135"، في 21 ديسمبر، وأضافت أن ذلك أجبر الطائرة الأمريكية على "القيام بمناورات مراوغة لتجنب الاصطدام".

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وحول ذلك أوضح المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي في الصين، تيان جونلي، في بيان أن "الولايات المتحدة ضللت الرأي العام بشأن الحادث الذي وقع بالقرب من جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي".

وأضاف أن الطائرة الأمريكية انتهكت القانون الدولي، وتجاهلت تحذيرات الصين المتكررة، وأجرت مقاربات خطيرة تهدد سلامة الطائرات الصينية، متابعا: "الولايات المتحدة تضلل الرأي العام عن عمد، في محاولة لإرباك الجمهور الدولي".

وقال المتحدث: "نطلب رسميا من الجانب الأمريكي كبح تحركات القوات البحرية والجوية، في الخطوط الأمامية، والالتزام الصارم بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومنع وقوع الحوادث فى البحر والجو".

وأضاف أن بكين تعتبر "بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا جزءا من أراضيها السيادية، ومع ذلك، فإنها تتنازع على أجزاء منه مع فيتنام والفلبين وماليزيا وتايوان وبروناي".

المصدر: "سبوتنيك"

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