الجيش الروسي يشارك في 9 مناورات عسكرية دولية في العام الجديد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي سيشارك في 9 مناورات عسكرية دولية خلال العام الجديد 2023، بينها مناورات في أرمينيا بمشاركة قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم الأحد إنه من المقرر إجراء مناورات عسكرية بمشاركة القوات البرية الروسية وجيوش تسع دول خلال عام 2023.

وأضافت: ستشارك قواتنا في مناورات "الأخوة الراسخة-2023" مع قوات دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في أرمينيا، كما ستشارك في 8 مناورات ثنائية مع جيوش الدول الصديقة.

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المصدر: سبوتنيك