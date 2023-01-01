قال نيك ويلش، في "سي إن إن"، إن "الناتو" بصدد إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على السلام مع روسيا، بعد الكم الهائل من أسلحة الحلف المستنزفة في أوكرانيا.

وقال: "قد ينفد صبر "الناتو" بسبب مسألة توريد الأسلحة، ويصر على سلام غير موات لكييف".

وأكد أن التصريحات حول خسارة روسيا في العملية الخاصة في أوكرانيا سابقة لأوانها وهناك عدد من الظروف التي يمكن أن "تصب في مصلحة" موسكو.

وقال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف في وقت سابق إن زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة تظهر أنه لا هو ولا الجانب الأمريكي يريدان السلام.

المصدر: RT