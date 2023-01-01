عدد اللاجئين إلى السواحل البريطانية يسجل أرقاما قياسية خلال العام 2022

أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن أكثر من 45 ألف مهاجر وصلوا إلى السواحل البريطانية بشكل غير قانوني خلال العام 2022، عبر مضيق المانش على متن قوارب التهريب غير الآمنة.

وأوضح بيان وزارة الدفاع البريطانية، أن هذا العدد يعادل ضعف عدد اللاجئين غير الشرعيين الذين وصلوا السواحل البريطانية عام 2021، حيث فاق عددهم الـ 28 ألف لاجي.

وأضافت الوكالة، أن أعداد اللاجئين خلال شهر أغسطس سجلت أرقاما قياسية، إذ كان يصل إلى السواحل البريطانية يوميا ما يقرب من 1295 مهاجر، مقارنة بشهر ديسمبر الذي بلغ عدد اللاجئين فيه يوميا الـ 1745.

وفي الـ 14 من ديسمبر، غرق قارب صغير كان يقل عشرات المهاجرين من فرنسا، لقي 4 منهم حتفهم، ونجا 39 آخرين حالفهم الحظ بوجود قارب صيد بالقرب منهم.

وفي الـ 24 من نوفمبر 2021، لقي 27 لاجئا، تتراوح أعمارهم بين 7 -46 عاما حتفهم، نتيجة غرق قاربهم المطاطي.

ويعتبر ملف الهجرة غير الشرعية حساسا بالنسبة للحكومة البريطانية، فمنذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، تعهد المحافظون بالسيطرة على الحدود ومنع هذه الظاهرة.

المصدر: أ ف ب