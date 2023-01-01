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أردوغان: تم تصدير أكثر من 16 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر الممر الآمن

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أردوغان: تم تصدير أكثر من 16 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر الممر الآمن
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صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه تم تصدير أكثر من 16 مليون طن من المنتجات الزراعية عبر الموانئ الأوكرانية، في إطار صفقة الحبوب.

وكتب أردوغان تغريدة عبر "تويتر" يقول، "بفضل ممر الحبوب الذي افتتحناه، غادر أكثر من 16 مليون طن من الحبوب، ومنتجاتها، من موانئ أوكرانيا، ووصلت إلى العالم أجمع".

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يذكر أنه في الـ 22 من يوليو 2022، وقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقية لتصدير الحبوب، في إسطنبول بإشراف تركيا والأمم المتحدة، لتوفير ممر آمن لشحن الحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، مقابل رفع القيود المفروضة على المواد الغذائية والأسمدة الروسية.

ومن جهتها أكدت موسكو، أنه لم يتم الإيفاء بالجزء المتعلق بالصادرات الروسية من الاتفاقية، في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة أنه سيتم رفع القيود المفروضة على الصادرات الروسية.

 

المصدر: نوفوستي

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