إصابة شرطيين في هجوم بساطور في نيويورك خلال احتفالات رأس السنة

هاجم شاب يحمل سلاحا أبيض على شكل ساطور ثلاثة من عناصر الشرطة خلال الاحتفال بحلول العام الجديد مساء السبت في نيويورك، حسبما أفادت السلطات الأمريكية.

وضرب الشاب اثنين منهم في الرأس قبل أن يطلق شرطي النار على كتفه على بعد نحو ثمانية شوارع من ساحة التايمز، خارج المنطقة شديدة الحراسة.

وقالت السلطات إنه تم نقل الشرطيين إلى المستشفى، أحدهما مصاب بكسر في الجمجمة والآخر بجرح شديد، لكن من المتوقع أن يتعافى.

كما يتوقع أن يتعافى المشتبه به البالغ من العمر 19 عاما.

1/ #USA#NewYear2023#NewYork



In the center of New York, an unknown person attacked two police officers with a machete.



Two officers were wounded near Times Square, the 19-year-old offender (pictured) was shot in the shoulder during his arrest. pic.twitter.com/VJLSl4DO8I — David Kime (@CyberRealms1) January 1, 2023

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إن المشتبه به اقترب من الضباط من دون أي استفزاز، مضيفة أن الحادث لا يزال قيد التحقيق بمساعدة هيئات حفظ القانون الفيدرالية.

ونقلت صحيفة "نيويورك بست" عن مسؤولين كبار في إنفاذ القانون إن رجال الشرطة يحققون فيما إذا كان المهاجم "متطرفا إسلاميا اعتنق آراء راديكالية مؤخرا"، بناء على منشورات في الإنترنت.

المصدر: "أسوشيتد برس" + وسائل إعلام أمريكية