 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تعلن إصابة مواقع لإنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات الهجومية الأوكرانية

إصابة شرطيين في هجوم بساطور في نيويورك خلال احتفالات رأس السنة

أخبار العالم

إصابة شرطيين في هجوم بساطور في نيويورك خلال احتفالات رأس السنة
New York Post
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uhbp

هاجم شاب يحمل سلاحا أبيض على شكل ساطور ثلاثة من عناصر الشرطة خلال الاحتفال بحلول العام الجديد مساء السبت في نيويورك، حسبما أفادت السلطات الأمريكية.

وضرب الشاب اثنين منهم في الرأس قبل أن يطلق شرطي النار على كتفه على بعد نحو ثمانية شوارع من ساحة التايمز، خارج المنطقة شديدة الحراسة.

وقالت السلطات إنه تم نقل الشرطيين إلى المستشفى، أحدهما مصاب بكسر في الجمجمة والآخر بجرح شديد، لكن من المتوقع أن يتعافى.

كما يتوقع أن يتعافى المشتبه به البالغ من العمر 19 عاما.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إن المشتبه به اقترب من الضباط من دون أي استفزاز، مضيفة أن الحادث لا يزال قيد التحقيق بمساعدة هيئات حفظ القانون الفيدرالية.

ونقلت صحيفة "نيويورك بست" عن مسؤولين كبار في إنفاذ القانون إن رجال الشرطة يحققون فيما إذا كان المهاجم "متطرفا إسلاميا اعتنق آراء راديكالية مؤخرا"، بناء على منشورات في الإنترنت.

المصدر: "أسوشيتد برس" + وسائل إعلام أمريكية

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في حوار مع شي جين بينغ : التعاون الروسي الصيني عامل استقرار دولي والعمل جار على تعزيزه