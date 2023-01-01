إسبانيا: استعارة غير متوقعة من روسيا للعيد

ذكرت صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية، أن تزيين شجرة بعيد الميلاد في إسبانيا هو تقليد نشرته أميرة روسية.

وبحسب الصحيفة: "تم نشر هذا التقليد من قبل الأميرة الروسية صوفيا تروبيتسكايا، التي كانت شخصية مشهورة جدا في مدريد في القرن التاسع عشر".

وأضافت الصحيفة أن الأميرة "الراقية والأنيقة" كانت من أكثر الشخصيات تأثيراً في المجتمع الراقي في مدريد.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بمجرد ظهور شجرة عيد الميلاد المزينة بالألعاب في منزلها، قرر كل نبلاء مدريد تبني تقليد العام الجديد منها.

والأميرة صوفيا تروبيتسكايا شخصية من النبلاء المقربين من البلاط الإمبراطوري، انتقلت إلى إسبانيا بعد زواجها من خوسيه أوسوريو ماركيز دي ألكانيز.

المصدر: نوفوستي