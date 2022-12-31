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باشينيان يشتكي في خطاب رأس السنة من "الحلفاء الأمنيين"

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باشينيان يشتكي في خطاب رأس السنة من
Globallookpress
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان
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اشتكى رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في خطابه بمناسبة قدوم العام الجديد، من أن "الحلفاء الأمنيين" تركوا أرمينيا لوحدها.

وأشار باشينيان إلى أن "القضية الرئيسية والأكثر إلحاحا في الوقت الراهن تتمثل في الأزمة التي نعيشها بخصوص معبر لاتشين".

وقال: "كان العدوان على الأراضي الأرمينية مؤلما، لأن حلفاءنا الأمنيين تركونا وشأننا، واختاروا البقاء في وضع المراقب السلبي أو عرض وضع المراقب النشط كبديل".

المصدر: نوفوستي

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