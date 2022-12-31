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باشينيان: أرمينيا بحاجة إلى جيش حديث للسلام وليس للحرب

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باشينيان: أرمينيا بحاجة إلى جيش حديث للسلام وليس للحرب
Sputnik ASATUR YESAYANTS
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أعلن رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، في كلمته للمواطنين بمناسبة العام الجديد، أن البلاد بحاجة إلى جيش حديث للسلام، وليس للحرب.

وقال: "الإصلاحات العميقة والشاملة التي تم إطلاقها في الجيش لها أهمية رئيسية وبدء تشكيل جيش من جنود وضباط متعلمين ووطنيين ومهنيين سيلبي المتطلبات والشروط الحديثة".

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وأشار إلى أنه "يجب مضاعفة أجور العسكريين، وخلق نظام ضمانات اجتماعية للعسكريين وأفراد أسرهم، وشراء أسلحة ومعدات جديدة".

وأضاف: "نحتاج إلى جيش ليس للحرب، بل من أجل السلام، لحماية سيادتنا ووحدة أراضينا. نحن لا نطمع بأرض أجنبية ونتوقع ألا يطمع الآخرون بأرضنا، ووفقا لهذه الصيغة، نحن مستعدون للسلام".

المصدر: نوفوستي

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